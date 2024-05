El creador de contenido, @andresrublev, ha subido a sus redes sociales una receta británica que está dado mucho que hablar, hay personas a las que les gusta y otras a las que les horroriza. Se trata de un pastel hecho con patata, huevo duro, mostaza y sardinas, a priori es algo normal, dentro de que pueda gustar más o menos. La característico llega a la hora de presentarlo, en la superficie del pastel se hacen unos agujeros para que se asomen las cabezas de las sardinas.

"La idea de unas sardinas que asoman la cabeza me parece brillante", comenta Alfonso Arús, mientras que a Angie Cárdenas le recuerda al juego del martillo y los topos. "Si fuesen salchichas lo que sobresale, no lo vería tan mal", afirma Marc Redondo que no le gusta que salgan cabezas del pastel.

El presentador desconfía de la receta pero no por la presentación. "Cuando veo el contenido cremoso por dentro ya tengo alguna duda", expone. Hans le responde que todo es probarlo. "Hay mucha gente que dice que le gusta, pero a mi la combinación de, mostaza y sardinas no me acaba de convencer", explica.