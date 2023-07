Alfonso Arús muestra en el plató de Aruser@s algunos de los mejores momentos de la entrevista dePedro Sánchez en el podcast en 'La Pija y la Quinqui'. Carlos Peguer y Mariang Maturana, presentadores del formato, sorprendieron al presidente del Gobierno con una de sus pizzas favoritas: la pizza cojonuda del restaurante Luna Rosa.

Pedro Sánchez no pudo evitar reírse ante la sorpresa y, posteriormente, escribió un tuit haciendo referencia a ello. Además, Carlos Peguer, muy fan de Taylor Swift, preguntó al político sobre la artista. "Tengo algunas canciones de ella, a mí me gusta", confesó el presidente del Gobierno, que también habló sobre uno de los motes que más le han puesto: 'Perro Sanxe'. "Hay un meme que me encanta", destacó Pedro Sánchez, que mencionó la frase viral "Perro Sanxe, más sabe por perro que por sanxe".