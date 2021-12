Carlos Herrera decidió imitar a Mariano Rajoy en la presentación de su libro, leyendo unas palabras con la voz del expresidente del Gobierno.

La reacción de Mariano Rajoy al escucharle no ha pasado desapercibida para nadie: "Es cara de 'No me imitas bien' y 'Es la presentación de mi libro'", comenta David Broc.

Angie Cárdenas no puede parar de reír: "Le imita perfecto".

Alfonso Arús asegura que la imitación de Carlos Herrera sí ha servido ya que "ha hecho que estemos hablando de la presentación del libro de Rajoy".