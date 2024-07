Un hombre va a dar de comer a su perro un trozo de carne. Su otro perro, que es un husky, está debajo del sofá y cuando lo ve se vuelve loco. El husky, celoso, se pone muy nervioso tratando de salir de debajo del sillón; pero no lo consigue. El animal, por mucho que se arrastra para salir, no lo consigue, creándole más ansiedad porque no consigue llegar a por la comida.

"Levanta hasta el banco", destacaba Angie Cárdenas tras ver el vídeo principal de esta noticia. "Es de los que entra pero no sabe si sale", apuntaba Alfonso Arús. Hans Arús comentaba que no le sorprende el vídeo porque mucha gente dice que los husky son una de las razas más divertidas.

Por su parte, a Tatiana Arús tampoco le sorprendía porque "hay personas que se comportan igual cuando ven los canapés en una boda".

