La periodista Sabina Banzo se viraliza en TikTokcon un vídeo en el que muestra cómo es el menú del Senado. "Solo pueden comer los más 260 senadores, trabajadores del Senado, periodistas e invitados", comienza diciendo la periodista, que explica que "tiene un menú del día que cambia a diario con cinco primeros, cuatro segundos, postres y una opción de menú dietético".

Banzo comenta que toda la comida es casera y que incluye la bebida y el café. El coste del menú es de 13,50 euros sin IVA, porque está subvencionado. "Yo me llevaría el túper y cogería para toda la semana", expone Angie Cárdenas. Rocío Cano opina que ha subido mucho el precio. "Yo he estado en el Congreso de los diputados y he pagado cinco euros", apunta la tertuliana.

"Tiene que ser comida muy saludable, porque es el Senado y su media de edad es bastante alta", bromea Marc Redondo, mientras que Alfonso Arús comenta en broma con el ambiente polarizado del país. "Acaban discutiendo hasta por el cocinero", comenta en tono cómico.