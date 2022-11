Hoy es el Día Mundial de Mickey Mouse y los colaboradores y el presentador de Aruser@s quieren darle la enhorabuena. Sin embargo, poco a poco la conversación va tomando otros derroteros. Y es que, hay mucho 'salseo' respecto al estado de su relación con Minnie Mouse, su eterna novia.

"Son una pareja muy estable, pero a veces dudo de si son más una pareja o una marca. Si ahora quisieran separarse, no podrían. Ella se ha quitado los tatuajes y me parece que ha habido alguna crisis", comenta Alfonso Arús. "Se rumorea que duermen en habitaciones separadas", afirma Tatiana Arús. Lo que más le extraña a Angie Cárdenas es que no hayan tenido 'minnietos' o 'mickeytos'.

"Es que hoy también se celebra el Día Mundial de la vasectomía y corren rumores de que Mickey se la hizo hace ochenta años. Minnie tiene esperanzas todavía. Mira la luna llena", informa el presentador de Aruser@s. "Como se quede ahora embarazada ya es embarazo de riesgo", opina Tatiana Arús.