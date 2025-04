Aplaude la decisión de un restaurante de cobrarle 20 euros por reservar y no asistir sin avisar: "Bien pagados"

"Yo lo entiendo, ¿eh?", asegura el creador de contenidos Cocituber en este vídeo viral de @comoconmimi. Al youtuber le acaban de cobrar 20 euros por reservar en un restaurante, no acudir y encima, no avisar.

¿Alguna vez has reservado en un restaurante y luego no has podido ir, pero no te has acordado de cancelar la reserva? Justamente esto es lo que le ha ocurrido a Cocituber, cuenta en este vídeo viral que hace a la par con @comoconmimi. El youtuber asegura sentirse mal por ello, pero su arrepentimiento no es suficiente para los dueños del local.

"Lejos de enfadarse, dice que es lo que tendrían que hacer todos los restaurantes", adelanta Hans Arús en Aruser@s antes de dar paso a estas imágenes, en las que el creador de contenidos muestra el cargo del banco a la cámara.

"Se ha ejecutado la política de cancelación de la reserva. [...] Motivo: inasistencia a la reserva sin previo aviso", lee con pesar.

Cocituber no duda en pedir disculpas al restaurante y asegura que los 20 euros, bien cobrados están. "¿Te das cuenta de por qué los negocios tienen que hacer esa reserva previa en sitios que son tan demandados?", pregunta Mimi, la influencer gastronómica sevillana que le acompaña. Él asiente.