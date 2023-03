La actuación de Antonio Orozco en los Premios Dial fue, probablemente, en la que menos ha cantado de su carrera y, a la vez, una de las más emotivas. Orozco confesaba que había pasado unos meses muy complicados debido a un problema de salud que afectaba directamente a su voz, su herramienta de trabajo.

Como se puede ver en este vídeo de Aruser@s Weekend, fue el propio cantante quien compartió esta información con sus seguidores. No obstante, a pesar de no estar seguro de si iba a poder cantar, quiso intentarlo. Cuando necesitó ayuda, no dudó en pedir al público que cantaran con él, convirtiendo el momento en una experiencia compartida y única.

Orozco es apoyado por todos los allí presentes. Es un momento que pone la piel de gallina, según los colaboradores, y demuestra el cariño y la admiración que el público siente por el artista. Antonio Orozco ha tenido que ser intervenido de un pólipo en sus cuerdas vocales, lo que le ha mantenido durante unos meses lejos de los escenarios. Sin embargo, este regreso a la música ha sido, sin duda, un ejemplo de fuerza y superación personal.