Tatiana Arús enseña en el plató de Aruser@s las sorprendentes imágenes deAna Obregón en la Feria del Libro de Madrid al más puro estilo Beyoncé. Y es que la presentadora acudió escoltada por un despliegue de Policía a firmar ejemplares de 'El chico de las musarañas', el libro sobre su hijo Aless.

Además, aunque Ana Obregón puso como requisito que tan solo firmaría 150 ejemplares, había hasta cinco horas de cola para poder acercarse a su puesto. Al finalizar la jornada, la presentadora atendió a la prensa. "Lo único que os pido es que me dejéis salir de aquí", destacó Ana Obregón, que afirmó que a su hijo le haría mucha ilusión la cantidad de gente que fue: "Me emociona la de personas que han venido con muchos problemas".

"No me esperaba tanto", destacó la presentadora, a la que Angie Cárdenas contesta en directo: "Si no se esperaba tanto, ¿por qué iba con guardaespaldas?".