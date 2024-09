En una entrevista a Vanitatis, Alice Campello ha hablado sobre su polémica separación de Álvaro Morata. Preguntada sobre se mudará para volver a vivir en su país, Italia, la modelo ha despejado las dudas afirmando que todavía está viviendo en España. "De momento, mis hijos y yo estamos viviendo en Madrid, no es cierto que nos hayamos mudado a mi país", ha explicado Alice Campello. Y es que la modelo ha asegurado que "no hay nada sobre la mesa", ya que aún no han pactado nada": "No tenemos prisa, ahora mismo tengo otras prioridades, como dónde voy a vivir con mis hijos".

Sin embargo, la empresaria también ha afirmado que lo más probable es que se mude con sus hijos a Milán, ciudad en la que en la actualidad está jugando Álvaro Morata: "Quiero que mis hijos vean a su padre". Alfonso Arús reflexiona en el plató sobre que "lo lógico es que Alice vuelva a su país si no hay nada que le retenga en España".

Una opinión que comparte Tatiana Arús: "Era un secreto a voces que Alice quería trasladarse a vivir cerca de su familia, y estar en Italia también por motivos profesionales". Por su parte, Patricia Benítez reflexiona sobre esta separación: "Más quisiera alguna ser un boquerón como Alice".