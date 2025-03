Alfonso Arús, al ver el radical cambio de look de Bad Gyal: "Los ojos se van a otro sitio que no es el pelo"

Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia los looks elegidos por las famosas para acudir a la Semana de la Moda de París, como el de Paris Jackson, Chiara Ferragni, Kate Moss o Cameron Díaz, quien acaba de sacar película tras muchos años.

Por otro lado, la colaboradora de Aruser@s enseña el radical cambio de look de Bad Gyal, quien ha aparecido con el pelo muy corto, estilo pixie, en platino. "Juraría que los ojos se van a otro sitio que no es el pelo", asegura Alfonso Arús al ver a la cantante vestida con un ligero top. "Me alucina que se ponga un bandeau y ya está", afirma, por su parte, Angie Cárdenas en el vídeo, donde Tatiana Arús confiesa que a ella le recuerda a las mascarillas.