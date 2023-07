"Hemos sido incluidos, de forma incomprensible, en los galardones de la Academia a mejor guion", anuncia Alfonso Arús a sus colaboradores de Aruser@s, muy sorprendido. "Precisamente, si hay algo que no tiene este programa es guion. Lo único que no tiene es guion", afirma el presentador y director del programa matinal.

Sin embargo, hay otras categorías en las que podrían encajar perfectamente, opina Tatiana Arús. "Al menos, no sé, la de 'más motivados', o 'mejor baile'. Algo, ¿no?", propone. "¿No estamos a la de 'mejor programa de entretenimiento'?", pregunta Angie Cárdenas. "No, hombre. Eso no", responde el jefe.

"Pero, a ver... 'a la colaboradora más rancia'", se le ocurre de pronto. Todos miran de pronto a Patricia Benítez que, obviamente, se da por aludida y empieza a hacerles muecas.