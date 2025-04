Alfonso Arús, tras reconocer Barack Obama la crisis con Michelle Obama: "Esto está muerto"

"No pienso sacar pecho ni pedir lo que es mío ni exigir lo que me he ganado, pero ahora ya sí que no hay marcha atrás", afirma Alfonso Arús, que destaca que Barack Obama reconoce una crisis con Michelle Obama.

Y es que el expresidente de Estados Unidos ha confesado que sufrió una crisis con su mujer tras dejar el cargo. "He estado intentando salir del atolladero haciendo cosas divertidas de vez en cuando", asegura Obama, que desvela que "el peor momento" de su matrimonio fue cuando dejó de ser presidente en 2017: "Estaba en deuda con mi esposa".

Por su parte, Alfonso Arús asegura que "sigue la crisis" en la relación de los Obama.: "Esto está muerto". Preguntado sobre si el expresidente habla en algún momento de Jennifer Aniston, con quien se le ha relacionado, el presentador explica que "no dice nada". Por último, Alba Gutiérrez recuerda que Michelle Obama también había reconocido que "no le aguantaba a él cuando estaba con la crianza de sus hijas".