Así reacciona Shakira cuando comienzan a gritar en su concierto 'Piqué, vete a tomar por c***"

"A Shakira no solo no le molesta sino que se está recreando", afirma Alfonso Arús tras ver la reacción de la cantante a los insultos del público a Piqué: "Los hijos saben que hay 60.000 personas cachondeándose de su padre".

Shakira continúa con su gira 'Las mujeres ya no lloran' por Latinoamérica, donde ha dedicado una reflexión viral a sus fans: "Nosotras, las mujeres, después de cada caída nos levantamos más sabias, más fuertes, más duras y si queremos llorar, lloramos, pero si no queremos llorar... facturamos". Unas palabras que desataron la ovación de las presentes pero que no convencen a Alfonso Arús en el plató de Aruser@s. "Bueno, Shakira, habla por ti que tienes la posibilidad de facturar".

Además, el presentador de Aruser@s destaca cómo el público coreó algunas frases dirigidas a Gerard Piqué como "Piqué, vete a la mier**" o "Piqué, vete a tomar por c***". "A ella no solo no le molesta sino que además se está recreando", afirma Alfonso Arús, que lamenta que "los hijos saben que hay 60.000 personas que se están cachondeando de su padre". "Shakira no hace nada por acallarlos", critica Alfonso Arús, que reflexiona: "Si todas las parejas que se separan acaban así sería un desastre".

Por su parte, Cris Dalmau afirma que "Shakira se está tomando esta gira, no como una gira de soltera sino de divorciada": "Lo está llevando un pelín al extremo".