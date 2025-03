Alfonso Arús, a Ivonne Reyes tras decir que está en la ruina pero no trabajaría en televisión: "Pues lo que hizo ella..."

Después de su portada en una revista del corazón asegurando que está en la ruina, Ivonne Reyes explica a los reporteros que no está para irse "de viaje todos los meses" y, riendo, asegura que no sale nada de su bolso. "Espero que del banco tampoco", destaca la modelo mientras se ríe. "Estoy en un banquito viviendo cerca de Colón, pero oye, tengo una colchita que me han dejado", sostiene Ivonne Reyes, que, sin embargo, asegura que aunque hace mucho que no trabaja en televisión, tampoco quiere trabajar "porque para lo que hay, realmente".

Unas palabras que indignan a Angie Cárdenas en el plató de Aruser@s: "Me parece de muy mal gusto porque ella en la revista, si no ha mentido, decía que eran bienvenidos 50 euros que le habían prestado tras gastarse más de 10 millones de euros". "Que ahora esté frivolizando de esta manera... porque hay gente que sí que está en una situación precaria para que diga 'para los trabajos que hay hoy en día'". "Lo que hizo ella tampoco era tan diferente a lo que se hace ahora", responde, por su parte, Alfonso Arús, que no da crédito al escuchar a Ivonne Reyes.