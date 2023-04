"Para los que echáis de menos a El Sevilla quiero comentaros que lo que ayer parecía una amenaza, se ha convertido en realidad", anuncia Alfonso Arús. "Hace un tiempo horroroso y la conexión no funciona", indica el presentador de Aruser@s. "Ya le dijimos que le diera a la biodramina en dosis triple".

"El satélite ha petado, ha muerto", bromea David Broc, y recuerda que le avisaron de que se prepara para estas inclemencias meteorológicas en alta mar.

Pero Tatiana Arús no se acaba de creer del todo esa excusa. "Esperemos que sea eso y que no sea que está de resaca porque la noche ha sido larga", sospecha la colaboradora. Por su parte, Angie Cárdenas está preocupada porque El Sevilla tenía un evento después de su estancia en el crucero y no sabe si va a llegar.