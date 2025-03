Alfonso Arús, tras decir Toni Cantó que ha visto más droga en la política que en el cine: "En los que dirigen un país es más grave"

"Me parece menos grave en una cuestión puramente artística, que no en la gente que dirige un país", asegura Alfonso Arús tras decir Toni Cantó que ha visto "más droga en la política que en el cine".

Alfonso Arús destaca en el vídeo principal de esta noticia "la entrevista de Toni Cantó en 'El Mundo' en la que ha afirmado que ha visto más droga "en la política que en el cine". "Muchos diputados tenían que ir dopados para poder hablar", ha asegurado Toni Cantó en la entrevista. "Ojo, porque como le dé por cantar", afirma Angie Cárdenas en el plató, donde Alfonso Arús destaca que odia "profundamente el mundo de las drogas".

No obstante, el presentador también señala que no son lo mismo los artistas que se drogan que los políticos: "Me parece menos grave en una cuestión puramente artística, que no en la gente que dirige un país". "A mí que un cantante salga más o menos colocado... él mismo", sentencia Alfonso Arús en el vídeo que hay sobre estas líneas.