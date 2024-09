Tim Burton aparece por sorpresa en el Festival de San Sebastián junto a Monica Bellucci. Estaba prevista la llegada de la actriz italiana para presentar en la sección Perlas el documental 'María Callas', un recorrido íntimo por la vida de la legendaria soprano, pero la sorpresa saltó cuando apareció de la mano de Tim Burton.

"¿Qué les pasa a todos los famosos que llevan ahora un sombrero Tío Pepe?", pregunta Alfonso Arús en plató tras hacer un repaso al look del director de cine, añadiendo que "no le gusta" ese estilo. "Yo creo que el que se ha sumado al carro es Johnny Depp", asegura Tatiana Arús, remarcando que el actor también es de los que lleva sombrero para completar el look.

"Cuando hace frío el calor se va por la cabeza, por lo que es bueno llevarlo, ¡tú deberías llevarlo!", apunta Angie Cárdenas que señala a Alfonso Arús. El presentador se queda a cuadros y le devuelve un 'dardo' a la colaboradora: "Métete tú el sombrero…". Tatiana Arús apacigua el momento comentado que "cada uno se apunte a la tendencia que quiera". Puedes ver el divertido debate en este vídeo.