Tatiana Arús da nuevos detalles sobre la polémica de Kate Middleton. Y es que ni el vídeo de la princesa de Gales junto al príncipe Guillermo después de meses desaparecida ha logrado calmar la polémica de su desaparición y estado de salud. Pero, ¿cuándo podremos ver a la mujer del príncipe de una forma definida? "La revista 'The Times' apunta a que podría ser el próximo 31 de marzo", destaca Tatiana Arús, que afirma que sería en la misa de Resurrección.

"La fecha nos cuadraría con lo que dijeron de que sería después de Semana Santa", explica Tatiana Arús, que afirma que "sería un pasito a pasito para retomar su agenda pública". "Sería el Domingo de Resurrección, tiene todo el sentido del mundo", destaca ALfonso Arús, que destaca que "podemos hacer una quedada para ver si avistamos a Kate".

Por su parte, el príncipe Guillermo ha contratado a un valet, que es un asesor encargado de escoger el look que llevará en cada evento para no cometer ningún error de protocolo. "Es que es un riesgo muy grande no saber qué ponerte", bromea Alfonso Arús.