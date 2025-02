Alfonso Arús alucina con las figuras de cera del rey Felipe y Leonor: "¿Qué hace Santi Acosta al lado de la princesa?"

Alfonso Arús. analiza en este vídeo la figura de cera de la princesa Leonor en el Museo de Cera de Madrid: "Sería bueno que lloviera a gusto de uno, al menos, es que no llueve a gusto de nadie".

La princesa Leonorha llegado ya a Salvador de Bahía, su primera escala en América en el 'Juan Sebastián de Elcano', y donde permanecerá hasta el día 19, cuando pondrá rumbo a Montevideo. "La batucada fue tremenda", destaca Alfonso Arús al ver el recibimiento. Y es que fueron recibidos con un grupo de percusionistas que pertenecen a la escuela de música de Carlinhos Brown.

"La embajadora de España en Brasil también recibió los guardiamarinas", explica la colaboradora de Aruser@s, que enseña las declaraciones de Luis Carreras, el comandante del 'Juan Sebastián de Elcano': "El viaje fue muy bien". "Realizaremos actividades a bordo y alguna cultural", detalla el comandante, que destaca que quieren que los guardiamarinas "conozcan la cultura y disfruten la ciudad".

Por otro lado, Alfonso Arús enseña la nueva figura de cera de la princesa Leonor en el Museo de Cera de Madrid. "Se parece", destaca el presentador en el plató, donde reflexiona: "El rey Felipe es Santi Acosta. ¿Qué hace Santi Acosta al lado de la princesa Leonor?". "Como siempre, no suele llover a gusto de todos", comenta Tatiana Arús en el vídeo, donde Alfonso Arús responde: "Sería bueno que lloviera a gusto de uno, al menos, es que no llueve a gusto de nadie". Por su parte, Angie Cárdenas asegura que "Leonor no tiene ese pelo" y tampoco ve realista la figura de la reina Letizia.

Por último, Tatiana Arús muestra las declaraciones de la artista que ha hecho la figura de Leonor: "Su sonrisa tiene que ser sutil y una expresión dulce".