"Cuando yo me jubile, que será dentro de poco, a mí no llaméis 'jubileta', ¿eh?", advierte de muy mal humor Alfonso Arús a sus colaboradores. "¡Es edadista! ¡Aquí hay mucho edadismo!", exclama con indignación.

Los tertulianos de Aruser@s no han perdido la oportunidad para sugerirle actividades de jubilado. "Te tendrás que buscar una afición, porque te vas a aburrir", le recomienda Patricia Benítez, pero él no recibe su consejo con agrado. "No, claro, no tengo ninguna afición, Benítez, ninguna. Yo me levanto por las mañanas y digo, '¿qué sé hacer? ¡Nada!'", responde con ironía.

David Broc cree que la pintura también puede ser un buen hobby, pero, a pesar de su buena intención se lleva un 'zasca'. "Sí, claro. Y acabaré tocando la guitarra. ¿No te jode?", dice, indignado. "¿Os podéis meter en vuestras vidas y dejarme a mí tranquilo en mi hamaca en Benidorm?", les pregunta.