Si todavía no tienes tus vacaciones planeadas o estás pensando en hacer un viaje próximamente, puede ser que hoy sea tu día de suerte y encuentres billetes para tu vuelo mucho más asequibles que en otras ocasiones. Así se desprende de los consejos de este tuitero, que nos ofrece 5 tips para ahorrar en los pasajes, tal y como desvela Hans Arús en Aruser@s.

"Hay que comprarlos los martes y los miércoles, así que hoy es buen día", comenta el colaborador. También hay que borrar las cookies y usar una VPN (una red privada para que no nos puedan rastrear). Otro consejo importante es no buscarlos nunca a principios de mes; siempre a partir de la segunda. Y finalmente, el punto más sorprendente: "no usar móvil si es de gama alta".

"Todos los que quieran buscar vuelo ya pueden empezar"... a no ser que luego nos toque en una mesa electoral, claro.