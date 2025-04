Seis meses sin ascensor por la DANA: Jalis de la Serna visita a la mujer de 89 años que sigue atrapada en su casa

"Cruzando el río Turia, nos adentramos en el barrio La Torre, donde en el suelo se percibe todavía barro y en las paredes de los edificios se ve perfectamente a qué altura llegó el agua", señala Jalis de la Serna, que recorre las calles de los barrios más afectados de Valencia seis meses después de la DANA.

El presentador visita la zona de los márgenes del río Turia, una de las franjas más afectadas. "Esta fue la primera zona que arrasó; llegaron a morir unas doce personas, es una barbaridad para un barrio tan pequeño como este", señala un vecino.

Medio año después de la DANA, el reparto de comida se sigue haciendo cada 15 días. "La hermana de mi cuñado lo perdió todo y han decidido mudarse; cuando empieza a llover, enseguida vienen los miedos", lamenta otro afectado por la DANA ante las cámaras de laSexta.

"¿Cómo es posible que la situación siga así?", se pregunta Jalis de la Serna, que visita a una mujer de 89 años con movilidad reducida que no puede salir de casa debido a que el ascensor sigue sin funcionar desde que el agua arrasó su edificio.

"Echo de menos salir a la calle", asegura la anciana, mientras su hija cuenta que "por lo menos pueden salir al balcón a tomar aire". "No sabemos cuánto tardarán en arreglar el ascensor, todas las empresas están saturadas de trabajo y con listas de espera... Mi madre no puede salir y yo me ahogo cuando subo", indica.

