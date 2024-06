'Zazza, el italiano' habla con unos chicos a los que ha escuchado rapear en una plaza del barrio San Francisco, en Bilbao. "Yo tiro por mi música y gracias a dios me está yendo muy bien", afirma uno de ellos, que sin embargo, confiesa que ha tenido "una vida que ha sido muy mala": "Me arrepiento de las cosas malas que he hecho. He estado tres veces preso". "Al principio la liaba, hacía tonterías, robaba consolas, por ejemplo, porque mis padres no me las podían comprar", explica el joven, al que encerraron en un centro hasta los 12 años.

A esa edad, el chico cuenta que salió del centro y comenzó a consumir drogas y a robar hasta que entró en la cárcel. "Yo di una puñalada y me metieron preso", reconoce el joven, que recuerda que también le metieron en la cárcel "por capo de banda organizada". "Yo con 15 años dormía en la calle", explica el chico al youtuber en el vídeo principal de esta noticia, en el que el tío del joven recuerda cómo le sacó de la calle.

Además, el chico recuerda cómo cambió su vida tras salir de prisión en 2020: "Yo tenía dos opciones, o muerto y preso de por vida, o cambiar". "Quito la calle y me voy a la música", explica el joven, que afirma que se ha tenido que ir a vivir fuera de su barrio para que sus hijos no crezcan con su fama: "Yo no quiero la fama para mis hijos. Yo tengo muy mala fama".

Por otro lado, 'Zazza, el italiano' pide tanto al joven como a su tío que manden un mensaje a cámara. "Hay una canción mía que dice 'persigue tus sueños'", explica el chico, que insiste en que "hay que perseguir los sueños" porque "para eso hemos vivido". "Yo te recomiendo que te pongas a estudiar, te lo está diciendo una persona que ha estado tres veces presa", concluye el joven. Por su parte, su tío, que confiesa que es un bandolero y ha sido "el peor canalla de Bilbao" manda un mensaje de superación personal: "Si yo he podido con todo lo que he pasado, vosotros no sois tontos, podéis el doble y el triple".