Una mujer rica que vive en la casa donde murió Bécquer: "Su habitación ahora es la sala de juegos de mis nietos"

Sara Solomando pasea por el barrio de Salamanca, un barrio castizo madrileño que se ha transformado con la llegada de élites adineradas, sobre todo, latinoamericanas. Mientras recorre sus calles, una vecina del barrio invita desde la ventana de su casa a Sara a subir y enseñarle su piso, donde "vivió y murió Gustavo Adolfo Bécquer".

"Tenemos un jardín de muerte que para qué te lo voy a contar", destaca la mujer a la reportera, quien confiesa estar "alucinada" de la casa porque "es como un museo". "Son 43 años viviendo aquí", explica la vecina, que cuenta a la reportera de Apatrullando que ella "quería ser médico" pero su padre no le dejó: "Decía que tenía que casarme y tener niños, así que me dejó ser enfermera".

"Me gusta leer, el arte, lo bonito, me gusta lo bonito aunque digan que no sirve para nada", destaca la vecina, que reflexiona: "Tú cógete un buen libro, ya verás cómo sirve". Además, la mujer enseña a Sara sus "libros de magia e ilusionismo" y hasta la habitación de Bécquer: "Ahora es el cuarto de jugar de mis nietos".

Incluso, la señora enseña a cámara "la chimenea de Bécquer", que se encuentra rodeada de libros, como puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.