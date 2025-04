Jalis de la Serna alucina al ver "tantos coches sin carnet" en el barrio rico de La Moraleja: "Me vuelvo loco"

Jalis de la Serna recorre de noche La Moraleja para conocer el ocio nocturno. ¿Cuánto cuesta cenar en uno de los barrios más ricos de España? "Si vives a dieta, no se te va de bolsillo", asegura una vecina.

Si hay una cosa que ha llamado la atención de Jalis de la Serna mientras recorre La Moraleja, es "la cantidad de coches sin carnet que hay": "Es una cosa que me vuelve loco". El presentador del programa, apatrulla de noche el distrito para conocer qué ambiente hay y cómo es el ocio nocturno: "Aquí se acuestan con la tranquilidad que da el saber que todo el que entre, de noche y de día, será grabado por el servicio de seguridad que pagan".

Frente a un restaurante, charla con unas vecinas que le confiesan cuánto cuesta cenar en el barrio más rico de España. "Se come muy bien, el servicio es muy bueno, la gente no chilla, se está a gusto", comenta una de las mujeres, que bromea sobre el precio del cubierto por persona: "Depende de lo que comas y de lo que te cuides; si vives a dieta, no se te va de bolsillo, pero si viene un señor de buen comer, a lo mejor sale 100 euros el cubierto".

Siguiendo su ruta, otro de los vecinos que pasea con sus hijas cuenta a Jalis lo que le ha costado una copa de vino: "Me ha costado 6 euros, tres refrescos, una cerveza y un vino 22 euros; quizás es más caro que la media".

