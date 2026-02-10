Jalis de la Serna alucina al entrar en una finca de lujo: "¿Hay gente que se baja de su avión privado con su escopeta y se pone a cazar?"

Jalis de la Serna se adentra en una finca de caza en España en la que un día de caza parte de los 4.000 euros por persona. Políticos, famosos, miembros de casas reales... muchos clientes llegan en su propio avión privado.

Jalis de la Serna y Miguel Rabaneda se adentran en una jornada de caza en una finca de lujo, considerada una de las más exclusivas del mundo y que se encuentra situada entre Ciudad Real y Jaén. Mientras Jalis de la Serna visita las zonas de los clientes, llamados 'señoritos', el reportero acude a hablar con la plantilla, para saber cómo es el día a día de los trabajadores.

"Hay una corte de gente esperándonos, qué barbaridad, y un todoterreno de altísimo lujo", alucina Jalis de la Serna al llegar a la finca, donde el responsable de la finca le explica en qué va a consistir el día: "Vamos a ver una caza de perdices en ojeo, que es una forma tradicional de cazar perdices en España". "El grupo son solo 9 personas pero vamos a tener trabajando a 110 personas", explica el responsable al presentador, que se muestra muy sorprendido mientras pasea por la finca: "Es más terreno que más de 2.500 campos de futbol".

"La temporada empieza el 15 de septiembre y termina el 31 de marzo, durante esos 6 meses y medio estamos cazando 130, 140", explica el responsable, que destaca que "España es uno de los principales destino cinegético del mundo" ya que, "vienen a cazar todo tipo de cazadores". "Las instalaciones son importantes porque el cazador viene a esta finca como destino", reflexiona Jalis de la Serna con el responsable, que le detalla más partes del terreno: "Tenemos una casa con dos habitaciones, su equipo de cocina... piscina, pista de tenis, pádel, zona de safaris fotográficos, establo con caballos....".

"Hemos conseguido una cartera tan internacional gracias a la pista de aterrizaje, tenemos un aeródromo propio a 10 kilómetros de aquí", desvela el hombre a Jalis de la Serna, que alucina: "¿Viene gente a cazar en avión privado, se baja de su jet privado con su escopeta y se pone a cazar por la finca?". "Sí, es gente con alto nivel socioeconómico", responde el responsable de la finca, donde un día de caza parte de los 4.000 euros por persona.

