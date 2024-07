Jalis de la Serna llega a la zona de ambiente gay de la ciudad de Benidorm. El reportero pregunta a varias cuadrillas por qué Benidorm tiene tan buena acogida entre la comunidad LGTBIQ+ y las respuestas son diversas. Desde un "algo tendrá", que responde de manera enigmática un joven, hasta "porque tiene lo que no tiene Madrid, Madrid no tiene 'Incógnito'", que responde un hombre siendo más conciso.

Tras esta última respuesta, Jalis se acerca hasta la discoteca 'New Incógnito' para ver qué esconde, que atrapa a las personas que van. "Veo que no me han engañado, es un lugar de libertad", comenta nada más entrar el copresentador de Apatrullando. "Creo que es el único club de Europa que tiene estas características", afirma un hombre, que explica que "aquí viene público mayor, público gay mayor, hombres maduros". El reportero pregunta por qué va tanto público mayor. "Bueno, quizá porque cuando eran jóvenes no pudieron disfrutar de esta libertad que hoy en día tenemos las nuevas generaciones", piensa el hombre que afirma que "están recreando lo que no pudieron hacer en su juventud y disfrutan como si tuviesen 15, 20 o 30 años".

El copresentador de Apatrullando se acerca hasta el DJ para conocer un poco mejor cómo son las noches en Incógnito. El reportero quiere saber qué música se escucha allí y le dice que de las más pedidas es 'Benidorm bolero', aunque reconoce que se baila de todo aquí, "de Paquito el chocolatero a un vals". "Lo que no me esperaba es que aquí cada día aprendo una cosa. Son muchas experiencias, es gente ya con una edad y la libertad, lo que tú vives aquí, es algo que se respira, es maravilloso", destaca el DJ, que reconoce: "Este sitio a mí me ha cambiado".

"Esto debería ser patrimonio nacional", afirma un señor a Jalis, que manifiesta que a pesar de haber viajado mucho no ha encontrado nunca un sitio como este. El reportero sigue recorriendo el local y tras una cortina llega a una sala con una gran pantalla. "Esta es la sala de televisión, aunque parezca extraño, aquí se ve fútbol", explican al reportero y le cuentan que si hay partido importante la pantalla se tiene que poner en la pista central.

Tras enseñarle esta sala, llevan al copresentador de Apatrullando al 'cuarto oscuro' y una sala que hay allí por si alguien quiere más intimidad. "En el mundo hay mucho perjuicio, nosotros vivimos nuestra sexualidad con total libertad, disfrutamos y nos divertimos", le exponen al reportero. "Lo que pasa en Benidorm, se queda en Benidorm", gritan las personas que están en Incógnito para despedir a Jalis.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Apatrullando.