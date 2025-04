Habla una profesora de Torreblanca, en Sevilla, el barrio con la renta más baja de España: "De 20 matriculados, solo vienen cuatro"

"Está todo muy sucio, degradado, no hay zonas verdes", señala la profesora del instituto de Torreblanca, en Sevilla, el barrio con la renta más baja del país, a Marco Martínez, reportero de Apatrullando.

"De una clase con 20 alumnos matriculados solo asisten 4 o 5 regularmente", lamenta la maestra, que remarca algunos datos sobre el alto porcentaje: "No significa que no vengan más alumnos, sino que algunos vienen una semana sí, otra, no... Realmente que vengan diariamente a lo mejor solo son 4 o 5".

Para ello, la profesora explica al periodista el proyecto que está llevando a cabo con "el fin de que la calidad de vida sea mayor".

