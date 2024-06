'Zazza, el italiano' recorre las calles de Ibiza para conocer el gran problema que tienen sus ciudadanos con el precio de la vivienda. "Me sorprende que el fenómeno del chabolismo se extienda por toda la isla", afirma el youtuber, que destaca que "el Ayuntamiento ha contabilizado más de 27 asentamientos de ese tipo". "Es una cifra increíble", lamenta el italiano, que acude a un asentamiento donde duerme la gente en coches y tiendas.

Allí, 'Zazza, el italiano' se encuentra con un joven que vive en su coche: "Vivo aquí en mi camper", explica el chico, que detalla cómo es el trabajo en Ibiza: "Aquí tú trabajas

en jornada completa en un sitio y después con tu tiempo libre, tus días libres, haces extras, en villas de chef privado, en discotecas... entonces ahí es cuando recibes el dinero bien y te pones a sumar los extras más el sueldo, pues a lo mejor suman 4.000".

"Tú has dicho, 'en lugar de gastarme 1.000 euros al mes de alquiler para vivir en un cuarto con diez personas, me hago mi furgoneta y ya está'", reflexiona el youtuber con el joven, quien le explica dónde tiene colocado todo para vivir en la camper. "Yo me tengo que poner en diagonal para caber", detalla sobre cómo duerme dentro del coche el joven, que mide 2,2. "El descanso en Ibiza es superimportante porque si trabajas tanto, tienes que dormir bien para el día siguiente estar como una rosa", insiste el chico, que enseña al youtuber "un sistema de placa solar"

que inventó su padre "con una estructura casera" para darle "corriente eléctrica para cargar el móvil".

Sin embargo, lo que más llama la atención de 'Zazza, el italiano' es el "cuarto de baño", y es que mientras el vater lo tiene debajo de la cama, el grifo de la ducha se encuentra en el maletero, como puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.