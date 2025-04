El choque de opiniones entre dos vecinas del barrio más pobre de España: "Hay mucho golferío"

Torreblanca, en Sevilla, está separada en dos zonas, comúnmente llamadas 'Torreblanca la Nueva' y 'Torreblanca la Vieja'. En este fragmento, Marco Martínez, reportero de Apatrullando, se encuentra en la zona nueva, "la más conflictiva".

"Esta gente es la que tiene dinero, los que llevan los anillos de oro", dice un vecino mientras señala a dos jóvenes, al ver cómo el reportero se acerca con la cámara a entrevistarlos. Los vecinos aprovechan la presencia del periodista para denunciar que "les dejan sin luz cada dos por tres".

"Dicen que esta es la zona más conflictiva del barrio", señala Martínez, a lo que la mujer responde tajante: "¡Eso es mentira! Mi barrio es uno de los mejores; aquí nos llevamos todo el mundo muy bien".

Sin embargo, el reportero, que sigue su ruta, charla con otra vecina que desvela el "golferío" que hay. "Como en todos los lados, así que no se puede remediar. Eso sí, si yo me pudiera cambiar, me cambiaba de sitio, pero no puedo", señala la mujer cuando, de pronto, la otra vecina "le advierte" para que "hable bien" sobre el barrio. "Estoy hablando bien, ¡que siempre estás igual!", le grita.

