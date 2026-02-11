Ahora

En una finca entre Ciudad Real y Jaén

Un cazador sorprende a Jalis de la Serna al desvelar los motivos por los que lleva corbata: "La caza es lo que más respeto"

"Me pongo corbata por tres motivos", explica un cazador de una finca de lujo a Jalis de la Serna sobre su look para salir a cazar. "El tercer motivo y más importante es porque me da la gana".

Así se defiende un cazador mientras caza en una finca de lujo en España: "Aquí venimos a cazar, matar se mata en el matadero"

Jalis de la Serna charla con un cazador antes de iniciar una jornada de caza en una de las fincas españolas más exclusivas del mundo y que está situada entre Ciudad Real y Jaén. "Veo que va vestido a la antigua usanza", destaca Jalis de la Serna al cazador, que le explica que tiene "tres motivos para llevar corbata".

"Me pongo corbata primero, porque encoge y cierra el cuello, segundo, porque la caza es una de las cosas que más respeto me infunden y tercero, y más importante, porque me da la gana", afirma el cazador, que explica en este vídeo al periodista cómo usa el cuchillo de remate. "Es para cortar", afirma el hombre, que destaca que "el cazador tiene la función de dar una muerte rápida y limpia, nada más".

"Los cuchillos no se pueden limpiar porque da mal fario igual que no se pueden regalar", explica el hombre a Jalis de la Serna, al que detalla: "Si te regalo el cuchillo me tienes que dar una moneda".

