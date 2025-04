Así es dar clase en el barrio más pobre de España: "Quizá es más estresante, pero hay que adaptarlo todo al contexto"

Marco Martínez, reportero de Apatrullando, se desplaza hasta el barrio sevillano de Torreblanca, donde la gente se las apaña con los 10.500 euros que cobra al año. "Está claro por qué el Instituto Nacional de Estadística dice por qué Torreblanca es el barrio más humilde de España", destaca el reportero, que afirma que en el barrio "cada céntimo cuenta".

El reportero habla con uno de sus vecinos sobre cómo ha cambiado ir al supermercado "por ir al chino". El hombre explica que "la diferencia de precios son 30 ó 40 céntimos" y reconoce que se lleva "lo más baratito": "Llevo medio kilo de pescado porque el kilo eso ya no lo puedes pagar". "Eso no se le hace a un pensionista", critica el vecino de Torreblanca, que explica al reportero que tiene una pensión de 800 euros al mes: "Tengo que hacer malabares".

Por otro lado, una jubilada pide que "arreglen el barrio porque es lo que le hace falta": "La limpieza, policía y de todo". Por su parte, un hombre que trabaja recogiendo muebles abandonados en los contenedores del barrio critica que nadie use el teléfono gratuito para recogerlos. "Recogemos posiblemente dos o tres camiones de muebles al día", critica el hombre, que pide que se use el teléfono para ir a recoger los muebles a las casas y no abandonarlos en la calle.

Por último, Marco Martínez habla con un grupo de profesores del instituto que se encuentran desayunando en uno de los bares del barrio. "Es más un pueblo que un barrio porque está aislado por la autovía de Sevilla", explica uno de los profesores, que destaca que dar clase en el barrio "es una experiencia positiva pero quizá" también es "más estresante".

"Hay que adaptarlo todo al contexto y echarle filosofía", asegura el hombre, que destaca que "hay momentos en los que te puedes frustrar". Sin embargo, destaca que los profesores que está ahí están porque quieren: "Es muy agradecido".