Apatrullando presencia una pelea en 'Torreblanca', "el pan diario" del barrio con la renta más baja de España: "Ver, oír y callar"

"Esto es cultural, es ver, oír y callar", dice un vecino de Torreblanca, a las cámaras de laSexta, mientras lamenta que no se invierta tanto en "educación para los jóvenes": "Los chavales aprenden cosas que no deben".

"Me hice un nombre, que no es fácil aquí, pero me gané mi respeto y lugar y ya todo el mundo me conoce. La mayoría de los vecinos son toda familia", cuenta un vecino que acompaña a Marco Martinez, reportero de Apatrullando, a recorrer las calles del barrio con la renta más baja de España: Torreblanca, en Sevilla.

Hablando sobre los principales problemas del barrio, el vecino asegura que hay que "enfocarse en la educación para los más jóvenes". "Aquí los chavales andan con fuego, están en la calle, aprendiendo cosas que no se deben. Es una cultura, es algo que ya está establecido. Es ver, oír y callar", sentencia.

Siguiendo su ruta, el reportero vive un tenso momento al presenciar una pelea, que puedes ver en el vídeo sobre estas líneas.

*El programa de Apatrullando 'Barrio rico, barrio pobre' está completo en atresplayer.com.