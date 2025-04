La amenaza de una vecina de Torreblanca a otra para que "hable bien" del barrio ante las cámaras de laSexta

Marco Martínez, reportero de Apatrullando, recorre 'Torreblanca la Nueva', el barrio con la renta más baja de España, con un vecino que vive allí desde 2019.

El joven confiesa lo difícil que es conseguir un empleo si dices que vives allí. "No te dan empleo en ningún sitio; los jóvenes que buscan trabajo tienen que decir que son de Sevilla Este, o de otro sitio", lamenta.

Mientras charlan por las estrechas y oscuras calles, se encuentran con varios vecinos que relatan la realidad de la barriada. "Este barrio se ha quedado apartado, como 'ahí os quedáis'", cuenta una de las vecinas cuando, de pronto, otra vecina le advierte que "hable bien" del distrito a las cámaras de laSexta: "¡No critiquéis el barrio! Que aquí hay muy buenas personas".

"Solo he dicho que aquí nos tienes 'abandonaditas', que nos han dejado de la mano de dios", le contesta la mujer, que advierte a Martínez que "tenga cuidado por ahí". "No pasa nada, pero hay gente a la que no le gustan las cámaras", asegura.

