"Estaba echando un vistazo al 'Marca' y estaba la foto de la selección española en el podio con la medalla de Oro", destaca Javier Vega, entrenador de baloncesto del Club Baloncesto Alcalá en la sección de discapacitados intelectuales. fue la primera persona en darse cuenta de la trampa del baloncesto paralímpico, el mayor fraude de la historia del deporte español.

"No tenían ninguna discapacidad y me hacen dudar de si el resto la tienen", explica el entrenador, que llamó a Antonio García San Martín, periodista de 'Gigantes del basket'. Antonio García San Martín y Quique Peinado, compañeros de 'Gigantes', empezaron a investigar. Quique Peinado afirma que no daba crédito de lo sucedido: "Me iban contando la medida y lo estaba entendiendo, pero no daba crédito". "Algunos son personas muy conocidas del baloncesto de Madrid, me daban algún nombre que yo conocía", destaca el periodista.

"Empezamos a contar la historia y a llamar", cuenta Quique Peinado, que comenzó a identificar más caras hasta descubrir a los 10 jugadores infiltrados: "Esto es una barbaridad, es una cosa gordísima".