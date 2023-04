"A mí me gustaría que algún día tuviera la ocasión de hablar con ellos. Ya ha pasado mucho tiempo y ya son mayorcitos para asumir lo que hicieron y decir, 'oye, yo me metí en esto por esto, por esto y por esto'", asegura Antonio G. San Martín, colaborador de 'Gigantes del Basket', uno de los periodistas que más investigó el caso de la estafa paralímpica del equipo de baloncesto español en los Juegos Paralímpicos de Sydney 2000 y que participa en esta primera entrega del programa.

Pero él no es el único al que le gustaría escuchar sus explicaciones. "A nosotros también nos gustaría, pero no han querido (intervenir en 'Anatomía de...')", reconoce Mamen Mendizábal, conductora de este nuevo formato de laSexta. "Han rechazado participar: Fernando Martín Vicente, Carlos Ribagorda, Ramón Torres, Jordi y Daniel Pons, Adolfo Poveda y familiares", rezan los títulos finales del capítulo, que nos ofrecen además algunos otros datos sobre la conclusión de este caso.

En ellos descubrimos que, después de 22 años, Juan Pareja, uno de los dos únicos jugadores que verdaderamente tenía discapacidad, ha vuelto a jugar al baloncesto 'amateur'. "22 años y sin que me pidan perdón. Yo no he hecho trampa, todo legal. Y yo sé que he ganado la medalla de oro en Sydney. Y ya está", decía minutos antes en el programa.

Fernando Martín, expresidente de la Federación de deportes para discapacitados intelectuales, fue declarado el único culpable de los delitos de falsedad y estafa. Pagó una multa de 5.400 euros y tuvo que devolver los 142.000 euros de las subvenciones y becas. Actualmente sigue siendo presidente de la fundación ANDE.

Los diez falsos paralímpicos fueron exculpados gracias a un pacto antes del juicio. Los médicos y entrenadores acusados de participar en la trama también fueron absueltos. Nadie fue a la cárcel por este fraude.