El 2 de octubre de 2009, un atunero vasco, el Alakrana, faenaba en aguas del Océano Índico, cuando fue secuestrado por un grupo de piratas somalíes. A bordo del Alakrana, iban 36 tripulantes, 16 de ellos españoles. El atunero fue asaltado de madrugada, cuando ya no podía huir porque tenía las redes echadas, listas para capturar el atún con el que llenaba su bodega. El objetivo de los piratas era negociar un rescate millonario, cobrar lo más rápido posible y volver al mar para capturar a otro barco.

Esa operación se torció cuando un buque de guerra de la Armada española, la fragata Canarias, recibió órdenes de detener a dos piratas que en ese momento estaban en alta mar. En ese momento, la situación es muy complicada a bordo después de la captura de los dos piratas somalíes. El juez Garzón ha ordenado su detención y traslado a España, y los secuestradores, además del pago del rescate, ahora exigen la liberación de sus compañeros. El buque de la Armada española vigila desde la distancia al Alakrana, que ya está lejos de las aguas internacionales. Y así, empiezan las negociaciones con los piratas.

"En la negociación del secuestro del Alakrana, hay muchos actores", explica la periodista de 'El País' Natalia Junquera, que detalla que "hay unos actores principales, unos figurantes y mucha gente que pulula alrededor intentando salir en la película". "Está el Gobierno central, que monta un gabinete de crisis en el que están los ministerios más implicados directamente, sobre todo el de Defensa", afirma la periodista, que destaca que también "está el CNI, está el JEMAD, está el embajador español en Nairobi haciendo sus gestiones, están unos que se hacen llamar Los Misteriosos y están los mediadores somalíes".

Pero, ¿quiénes son Los Misteriosos? "Son los hombres y las mujeres que necesitan cualquier estado para hacer cosas que no quiere que se sepan,pero que a veces hay que hacer", resalta la joven, que detalla que se hace "al margen de la ley o, sobre todo, al margen de la opinión pública". "En el barco, en el Alakrana, había un pirata que se llamaba Jamma, al que los propios rehenes, se refieren como el negociador, y es el primero que llama a Kepa Etxebarría, el armador", explica.

El propio Kepa explica en el juicio que le dijo que para solucionar el problema le había dicho que tenían dos requisitos: "Que los dos somalíes que había capturado la fragata Canarias, que tenían que estar de vuelta en Somalia y me pidieron 10 millones de dólares". El armador le responde que no tiene mano en la justicia española y que 10 millones es una cantidad desmesurada, y que además él podría tener problemas con la justicia española si paga y Jamma lo que hace es enfadarse y colgar", cuenta Natalia Junquera. "En ese momento, llama a Kepa Etxebarría un hombre que se presenta como un tal Pepe que le dice que se quede en Nairobi, porque él va a acudir a Nairobi, para ayudarle con toda la negociación", detalla la periodista. Por su parte, Kepa afirmó en el juicio que le dijo: "Kepa, no hagas preguntas. Yo soy Pepe y soy de Los Misteriosos". Finalmente, las negociaciones de Pepe dieron sus frutos y consiguió que los piratas aceptaran liberar a los marineros con un acuerdo en el que rebajaban a más de la mitad el dinero del rescate y no exigieran la liberación de los dos piratas detenidos.