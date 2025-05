"Había que reflotar Eurovisión, desde Rosa estábamos de capa caída": la directora de programas de RTVE, sobre el año del 'Chiki chiki'

Eurovisión era en 2008 -y lo sigue siendo- una de las "joyas de la corona de RTVE", reconoce Eva Cebrián, directora de programas de la cadena pública en esa fecha. Desde Conchita Bautista en 1961, muchos han sido los cantantes y grupos que nos han representado en el festival de la canción.

Massiel, Rosa, Beth, David Civera o Mocedades son algunos de los más recordados. Pero, en esta lista, se cuela otro nombre que poco tiene que ver con la calidad artística de los anteriormente mencionados: Rodolfo Chikilicuatre. El personaje que salió de un sketch cómico de un programa de laSexta.

La decisión de RTVE

"La misión que teníamos en Televisión Española era reflotar Eurovisión, porque desde Rosa había ido de capa caída y teníamos el objetivo de hacerlo grande otra vez", rememora Cebrián en Anatomía de... "Lo que pasa es que, desde la opinión pública se preguntaba por qué se elegía a dedo. Suscitaba tantas pasiones que había mucha responsabilidad de elegir con qué íbamos", añade.

Olalla Cernuda, responsable del área digital de RTVE de 2007 a 2011, recuerda cómo empezó a "valorarse la posibilidad de ver si se podía hacer que la gente presentara sus candidaturas". La plataforma MySpace fue la encargada de dar soporte a ese aluvión de propuestas.

'La Casa Azul' y Guille Milkyway

"MySpace tenía un reproductor y tú podías colgar tu música. La gente escuchaba las canciones y había 'feedback' directo. Una red social basada en la música. Los grupos que no estábamos dentro del 'establishment', sí que teníamos la sensación por primera vez de que teníamos el control de esa primera línea. Y eso era mágico y reconfortante para los grupos pequeños", explica Guille Milkyway, artífice de 'La Casa Azul'.

Su canción 'La revolución sexual' fue otra de las grandes favoritas para representar a España en Eurovisión en 2008.

"La idea era que no iba a haber un jurado especializado, no va a haber nada. Van a ser los españoles los que elijan al representante de Eurovisión", explica la exdirectora de programas de TVE. "Y de golpe dices: 'Ostras, pues a lo mejor es verdad todo lo que crees que no lo es y podemos tomar decisiones... y fue así. A lo mejor tenemos algo que decir sobre esas cosas que siempre se nos han negado desde las altas instancias. Y de esta manera muy naíf presentamos esta canción, que era muy eurovisiva", rememora Milkyway.

"Se democratizó todo. Da igual el tipo de música que hagas, si eres indie, rockero, flamenco... y da igual si es una broma", confiesa Eva Cebrián.

