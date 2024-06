José Manuel Calvo, actual presidente de la Amical cuenta que viajó a París con Marco y Rosa Torán, la vicepresidenta de la asociación, para visitar la Fundación por la Memoria de la Deportación y adquirir cuatro volúmenes donde están los listados de todos los deportados desde Francia a los campos de concentración nazis. Calvo en el trayecto de vuelta a España en el tren va contrastando la información de los tomos sobre los republicanos españoles y la que tenían ellos. “En el índice general no aparece el nombre de Enric Marco. Y yo le pregunto inocentemente a Enric: ‘¿No apareces en este listado?’. Y él, mirándome, me dijo: ‘No, claro, es que yo no fui deportado desde Francia’". El actual presidente de la Amical no duda de él porque ese libro correspondía a los deportados desde Francia. Deportado desde Francia o Alemania, en ese momento poco importa. Sus compañeros de Amical no cuestionan su relato y Enric Marco, como presidente de la asociación, es la voz de los deportados.

En mayo de 2004, el historiador Benito Bermejo, que sigue convencido de que algo no cuadra, se encuentra con Marco en los túneles de lo que había sido un campo anejo de Mauthausen situado en las montañas, a 80 kilómetros del campo central, en Ebensee. El historiador aprovecha para saber algo más de él. “Y en esos túneles había un ambiente frío, tenemos una conversación y él me dice que Amical está volando muy alto y que están teniendo un despliegue importante en la actividad. Para entonces yo no tenía pruebas, pero la respuesta que me salió fue eso. Dije: ‘Espero que no sea el vuelo de Ícaro. Vas a caer por haber subido donde no tenías que subir’", narra Bermejo.

Para Nina es evidente que Marco sacaba las historias de toda la información de qué pasaba en los campos que había desde los años 60 tras los juicios de Nuremberg. “Él cita un momento "La vida es bella". Eso lo cita cuando está explicando qué son los campos, pero que allá hay gente que puede intentar cambiar la situación y dar alegría, y que él lo hacía. "Porque habéis visto 'La vida es bella', ¿eh?". Entonces yo creo que, de todo esto, él fue cogiendo un poquito de aquí y un poquito de aquí para convertir una narración perfecta”, explica la profesora.