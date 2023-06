Albert Cavallé está convencido de que no va a ir a la cárcel. Sin embargo, muchos piensan que su suerte ha llegado al final. En febrero de 2023, el 'estafador del amor' volvió al banquillo de los acusados. Seis víctimas unieron sus fuerzas contra él en un macrojuicio por estafa y hurto. A falta de sentencia firme, la condena de dos años y tres meses de este macrojuicio se une a la que 'Ana' consiguió en 2021 de tres años y seis meses de cárcel.

Mónica Cervera, la primera denunciante de Albert Cavallé, asegura que ha superado lo ocurrido con el 'estafador del amor', y destaca que cada vez que habla sobre ello, siente que ya no está "a su sombra", porque ella da la cara. "Sé que me hace una mujer más fuerte, más empoderada, y así es como decido tomármelo. Él va a ir a la cárcel y a mí esto ya no me afecta", expresa.

En la misma línea, Diego González Blesa, abogado de las víctimas de Albert Cavallé, afirma que "sería bastante difícil que Albert Cavallé no entrase en prisión, teniendo en cuenta la cantidad de antecedentes penales que tiene, más las condenas que están a punto de convertirse en sentencias firmes y más la cantidad de juicios pendientes que tiene todavía".