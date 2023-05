Los años pasan, pero el bulo sigue vivo y 2006, Ricky Martin habla por primera vez de esta historia. "¿Qué pasa con la mermelada? Me dijeron algo de la mermelada", afirma entre risas el cantante en una entrevista con Andreu Buenafuente. "No se puede faltar al respeto al público, es delicado", insiste en ese momento el cantante.

"Y quiero conocer al perro, ¿dónde está el perro?", bromea Ricky Martin ante las risas del público del plató: "Me he enterado de eso, ¿cuánto hace que eso está en la calle?". Es más, el cantante responde tajante: "No es verdad".