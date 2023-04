Dos años antes de los Juegos Paralímpicos de Sydney, la Selección Española juega la Copa Ibérica contra Portugal en Lisboa. "Esta Selección siempre gana y siempre gana fácil a Portugal y de repente pierden el partido", recuerda Quique Peinado, que afirma que "todo el mundo entiende" que Portugal tiene un jugador "que no conoce nadie" y que no tiene discapacidad. "Nos machacaron recuerda", Juan Pareja, uno de los integrantes de la Selección Española.

Como el equipo no está acostumbrado a perder, la Selección Española se marcha de Portugal con un gran fracaso, pero también con un plan. "Empiezan a decir que si no meten a personas sin discapacidad no iban a poder competir y si no pueden competir no iban a tener subvenciones porque estas vienen por resultados", explica Quique Peinado, que cuenta cómo "todo el mundo que está dentro marca ese famoso partido contra Portugal como el momento al que todo el mundo se le enciende la bombilla".

"En vez de denunciarlo porque es un escándalo, dicen que es una manera de competir", explica Quique Peinado. Por su parte, Antonio García San Martín afirma que los directivos de la Federación "empiezan a meter fichajes como ayuda para elevar el nivel de la Selección y se les acaba yendo de las manos".