Tania Head construyó un relato que parecía no tener fisuras. "El 11 de septiembre de 2001 salió con vida de la Torre Sur después de que impactara uno de los aviones contra ella. Cuando intentaba huir por la escalera de incendios, sufrió una grave lesión en el brazo y solo gracias a la ayuda del héroe del pañuelo rojo consiguió sobrevivir a los atentados, algo que no lograría su prometido", relata Mamen Mendizábal sobre la historia que Tania Head contó haciéndose pasar por superviviente del 11S.

Dave, el que Tania Head afirmó que era su prometido, perdió la vida aquel día en las Torres Gemelas, pero, ¿quién era Dave? "Dave era una víctima del atentado que murió y que ella se apropió de la identidad de Dave para decir que era su novio, con el que se iba a casar", explica la periodista Marta Forn. Por su parte, Aaron Zimmerman, fundador de la New York Writers Coalition (NYWC), destaca que Tania Head "la mayoría de las veces no tenía problemas para compartir lo que escribía", pero recuerda "perfectamente una vez en la que escribió algo y trataba sobre la muerte de Dave y tuvo que salir de la habitación llorando": "Estaba muy disgustada y tuvo que recomponerse".

El relato de Tania tiene una dosis tan alta de dramatismo, que lidera a las víctimas desde una posición de autoridad. "Hablando con otros supervivientes sobre Tania, creo que de alguna manera la admiraban", explica Aaron Zimmerman. Y es que la historia de Tania Head parece sólida y ella la repite una y otra vez sin ahorrar en detalles. "Pero hay algo con lo que no cuenta Tania Head, y es con el rigor periodístico del New York Times", destaca Mamen Mendizábal.

Los reporteros se interesan por su historia y ese es el principio de su fin. "La cobertura del New York Times sobre el 11S, el atentado, que es en su ciudad, se alarga durante muchos años", recuerda el periodista Xavier Más de Xaxás, que explica que "una vez que el periódico hace los perfiles de aquellas pequeñas biografías de las víctimas, se va ampliando la información con otros perfiles". "Son informaciones sobre los bomberos o los policías y sobre otras personas que han muerto en el 11S", explica el periodista, que destaca que, siendo Tania la presidenta de la portavoz de la Asociación de Víctimas, el New York Times se pone en contacto con ella": "Tania Head intenta no ponerse al teléfono o ponerse lo menos posible y es esta actitud esquiva de Tania Head la que levanta las sospechas del New York Times".

"Tres veces consecutivas se escabulló y no pudieron entrevistarla, así que el New York Times, por su cuenta, empezó a recabar información y a comprobar si esa información era cierta", explica la periodista Marta Forn. De esta forma, la máscara de Tania Head empieza a agrietarse y para el New York Times las sospechas se convierten en certezas: Tania Head es una impostora y los periodistas empiezan a contrastar su historia llamando a su círculo más cercano.