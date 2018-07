Hacer frente a pacientes violentos e intentos de suicidio desde una perspectiva humana: los diez momentos más destacados del primer programa de 'Ambulancias'

El complicado momento en el que el servicio de Ambulancias necesita a la Policía para atender a una violenta pareja que ha consumido LSD

Los médicos de Ambulancias acuden a un parque para atender a una pareja que ha tomado LSD y sufre de fuertes alucinaciones. El momento se complica cuando ambos se resisten a ser tratados y se ponen violentos con los enfermeros del equipo por lo que los sanitarios necesitan la colaboración a la Policía municipal.

El equipo de Ambulancias se enfrenta a una intención de suicidio: "A lo mejor no podemos dejarla que descanse"

Los médicos del equipo de Ambulancias se dirigen a casa de una paciente que ha intentado suicidarse, la alerta la dio una tercera persona. El personal sanitario atiende a una mujer que "no tiene ganas de vivir" y no entiende por qué no respetan su decisión.

El testimonio de una paciente que ha intentado suicidarse: "Como tengo pastillas para aburrir, pues me las tomo y descanso"

El equipo de Ambulancias asegura que "todos estos pacientes" los atienden "en los cambios estacionales", en épocas como Navidad o verano que la gente se suele sentir más sola. Los médicos de la ambulancia intentan explicarle a la paciente que no pueden dejarla morir.

El tenso momento en el que los médicos de Ambulancias socorren a un aficionado que sufre un infarto en medio del Real Madrid y Juventus

Ambulancias muestra el impactante momento en el que los médicos del Samur debe trasladar a un señor que sufre un infarto. El hombre, de 57 años, miraba un partido de fútbol en el que el Real Madrid se disputaban su duodécimo segunda Copa de Europa.

El equipo de Ambulancias explica cómo detectar un ictus: "Produce una alteración del habla"

Los sanitarios de la Ambulancia, en Sevilla, advierten de que si se produce una alteración de la fuerza o del habla, algo que los familiares detectarían sin problemas, habría que alertar rápidamente a los servicios de urgencias.

"Eso es un picotazo, ha sido con un cepillo de dientes": así defiende un hombre un navajazo en Ambulancias

El paciente padece una herida leve en el lado derecho, pero asegura conocer al agresor: "Ya lo ha intentado más veces, pero hoy me ha pillado desprevenido". Uno de los testigos, en cambio, afirma que no ha sido gran cosa porque "ha sido con un cepillo de dientes", pero el equipo de Ambulancias lo traslada al hospital.

"Me acuerdo yo de usted, le atendimos por una riña amorosa": el equipo de Ambulancias reconoce a una antigua paciente

La ambulancia está preparada para todo, incluso, para realizar ecografías. Así lo demuestra Ambulancias en un nuevo caso en Madrid en el que, además, reconocen a una antigua paciente, a la que ya atendieron por una riña amorosa en otra ocasión.

Por la ventana, así rescata el equipo de Ambulancias a un niño con autismo y epilepsia que estaba encerrado en su casa

Ambulancias, en el corazón de la ciudad acude a rescarar a un niño con autismo y epilepsia que se había quedado encerrado en su casa cuando su madre había ido a tirar la basura. Los bomberos tienen que entrar por la ventana para abrir la puerta desde dentro.

Así atienden los médicos de Ambulancias a una menor de edad intoxicada tras beber demasiado alcohol

La unidad Delta de Ambulancias se enfrenta a las emergencias que puedan surgir durante la celebración de la duodécimo segunda Copa de Europa del Real Madrid en Cibeles. Allí, atienden a una joven de 14 años que había bebido 12 copas de alcohol. "Es la segunda vez que lo hace, la primera le salió bien", afirma una de sus amigas.

Un médico de Ambulancias bromea con un conocido paciente: "No le quiero atender más veces, a ver si me invita a una cañita"

El paciente cuenta, de camino al hospital, cómo se produjo la agresión, en la que hubo insultos y finalmente un navajazo. "Ven aquí hijo de puta, te voy a rajar", fue uno de los comentarios que el agresor le dijo al agredido según cuenta este último al personal sanitario de Ambulancias.