Ronaldo está en un programa para adelgazar y “parece que están poniendo los capítulos al revés”, declara Rovira. Además, estuvo en España para entrevistar a Zidane y se probó una chaqueta de su etapa en el Madrid, donde no entraba. “Es el nuevo modelo de la chaqueta choricera”, comenta Dani.

También, en ‘ATQD’ analizan los líos de los futbolistas. Higuaín sale con una chica etíope y a la vez, está tirando los trastos a una argentina a la que ha regalado un Rolex de 6000 eurazos. Y es que, “el Madrid está lleno de Tyrannosaurus Sex”, comenta Rovira.

Otro jugador con líos de faldas es Cesc Fábregas, porque el ex de Daniella Semann le acusa de habérselo robado y le llama tonto porque no se da cuenta de que la chica está con él por el dinero. Cesc ‘llama’ al programa y habla con Rovira: “Me ha dicho que no quiere la bota de oro porque jugar con eso es muy incómodo”.