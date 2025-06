Elizabeth Duval reflexiona sobre el terremoto que sacude al PSOE: "Las catarsis exigen también sacrificios y cambios radicales que todavía no se han dado"

La escritora y filósofa Elizabeth Duval ha compartido en Al Rojo Vivo una anécdota personal que ilustra el clima de inquietud social que se respira ante el terremoto político que sacude al PSOE. Antes de acudir al programa, cuenta, recibió en casa a una repartidora de Correos que, visiblemente nerviosa, se detuvo a hablar con ella. "Estaba muy inquieta, muy preocupada, y su pregunta era, con todo lo que está oyendo y todo lo que se está comentando en la calle, si íbamos a ir a elecciones", relató Duval, quien interpretó ese gesto como una búsqueda de amparo y certeza en medio de la incertidumbre.

A partir de ese episodio, la analista ha planteado una reflexión que, a su juicio, debería hacerse toda la sociedad: "Una pregunta que tendría que hacerse para dar un poco de certeza y calma es si se está actuando para llegar a las generales en las mejores condiciones posibles. ¿Se está trabajando para que mucha gente no sienta vergüenza o asco al ir a votar en las próximas elecciones?".

Duval ha criticado además que el PSOE no haya dado las explicaciones suficientes ni emprendido la depuración interna necesaria tras el escándalo que atraviesa. "Cuando hablamos de una catarsis, de una depuración, siempre exigen también sacrificios y cambios radicales, y eso es algo que todavía no se ha dado y que tiene que darse. Ya no por el bien de una persona, sino por el bien de unas ideas, de un partido y de un movimiento", ha concluido.