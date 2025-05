Zaida Cantera analiza el posible encuentro entre los líderes de EEUU y Rusia: "Trump quiere un cara a cara porque por teléfono Putin lo está manejando"

Zaida Cantera, exvicepresidenta en la OTAN y exportavoz de Defensa, asegura en este vídeo que Trump quiere una entrevista cara a cara con Putin porque no es lo mismo que te digan "no" o que te den largas por teléfono que decírtelo a la cara.

Donald Trump llamará esta tarde Vladimir Putin, a las 10:00 de la mañana de la hora local en Washington (a las 16h en España), para intentar poner fin a la guerra en Ucrania. Por su parte, los líderes europeos instan también al Kremlin a aceptar un alto el fuego inmediato. Sin embargo, más allá de esta llamada telefónica, puede que se vean también en persona.

Así, y según apunta la periodista Diana Mata, "todo apunta a que sí (a que sí se van a ver). De hecho, el secretario de Estado de los EEUU, Marco Rubio, ha hablado en las últimas horas y ha asegurado que Trump quiere verse con Putin, pero que también el mandatario ruso quiere verse con él".

"Trump quiere un cara a cara porque Putin lo está manejando por teléfono", afirma Zaida Cantera, exvicepresidenta en la OTAN y exportavoz de Defensa. "Recordemos la última llamada, que Trump estuvo esperando dos horas; pero no solo eso, sino que Putin tuvo la desfachatez de decirlo públicamente en una entrevista", añade Cantera.

Pese a esto, la ex-portavoz de la OTAN asegura "ser positiva" ante la llamada telefónica de esta tarde porque "todas las conversaciones que sean tendentes a un acuerdo de paz, siempre y cuando no sean impositivas para Ucrania, ni peyorativas o humillantes, me parecen positivas".

Ahora bien, "no sería en ningún caso entusiasta con respecto a las resoluciones y por eso Trump quiere una entrevista cara a cara con Putin porque no es lo mismo decirte que "no" o que te den largas a través del teléfono que decírtelo a la cara", afirma Cantera. En el vídeo podemos ver completa su explicación.