La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha asegurado en Al Rojo Vivo que el debate cara a cara de Atresmedia con Feijóo y Sánchez "no se parece a nuestro país".

"La ciudadanía estuvo ausente del debate, fue un debate lleno de ruido, de interrupciones, de momentos faltos de educación. Esperaba un debate en el que hablaran del futuro del país. Creo que el ruido no aporta nada a al democracia", ha señalado.

En esta línea, ha apuntado que en el cara a cara "no estaba la España de las mujeres": "Esa imagen era muy antigua. Se ha convertido en un duelo de zascas entre dos hombres que no han aportado propuestas".

Díaz también ha explicado que Feijóo no le "sorprendió": "Es un mal gobernante, pero se que es capaz de hacer buenos debates. Ayer ha demostrado una cara que los españoles no le conocían. No me sorprendió con la cantidad de mentiras que fue capaz de exponer a una velocidad que es sonrojante. Es muy grave que en un debate una persona que quiere ser presidente mienta de manera insistente y reiterada".