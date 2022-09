El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha negado hoy la existencia de una crisis interna en el partido tras la ruptura con Macarena Olona.

"Vox está más fuerte que nunca, con más ganas que nunca. Afrontamos un año electoral apasionante y crisis no hay ninguna", ha asegurado. En este sentido, el portavoz ha agregado: "Hemos pasado por un momento que es desagradable, para mí especialmente por el enorme cariño que le tengo a Macarena Olona, pero desgraciadamente las cosas no han salido como nos hubieran gustado a todos".

Previamente la exdiputada Macarena Olona publicó el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter, en el que manifestó que "no hay espacio hoy para un nuevo partido político" ya que "sólo serviría para fragmentar más el tablero político".

Olona criticó el jueves la falta de "democracia interna" en la formación y el "trato sin respeto" que había detectado. "No concibo que el resultado de nuestra conversación no sea caminar juntos. No estoy echando ningún pulso", reconocía, negando que haya generado una crisis en Vox.